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Sultangazi'de alevlere teslim olan gecekondu kullanılamaz hale geldi

Sultangazi’de bir gecekondu çıkan yangında küle döndü.

Sultangazi'de bir gecekondu çıkan yangında küle döndü. Alevlerin sardığı gecekondu yangınını izleyen vatandaşlar, adeta korona virüsü unuttu. Meraklı vatandaşların bir araya gelerek yangını izlediği görüldü.


Olay, Sultangazi Gazi Mahallesi'nde yaşandı. Bir gecekonduda akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlere kısa sürede teslim olan gecekondu için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekipler yangına anında müdahale etse de gecekondu kullanılamaz hale geldi. Gecekonduda yangın esnasında içeride kimsenin olmaması da olası bir facianın önüne geçti.


Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların yangının çıktığı gecekondunun etrafında toplandığı görülürken, itfaiye ekiplerinin de müdahalesi görüntülere yansıdı.

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