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Sultangazi'de araç takla attı, kaza nedeniyle trafik oluştu

Sultangazi’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.


Kaza, saat 15.00 sıralarında Sultangazi Arnavutköy yolu Malkoçoğlu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Arnavutköy yönüne seyir halinde olan 34 DP 5151 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla attıktan sonra yan yattı. Yan yatan otomobilde bulunan sürücüye ilk müdahale çevreden geçen vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan sonra yolun Arnavutköy yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

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