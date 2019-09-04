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Sultangazi'de aracın yolunu kesip kurşun yağdırdılar

Sultangazi’de seyir halindeyken aracının önü kimliği belirsiz kişilerce kesilerek kurşun yağmuruna tutulan sürücü ağır yaralandı.

Sultangazi'de seyir halindeyken aracının önü kimliği belirsiz kişilerce kesilerek kurşun yağmuruna tutulan sürücü ağır yaralandı. Kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.


Olay, saat 18.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Derviş Beyhan, 34 TP 5170 plakalı aracıyla seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişiler aracı durdurdu. Derviş Beyhan ile şüpheliler arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında şüpheli kişi yada kişiler yanındaki silahı çıkartarak, Derviş Beyhan'ın içinde bulunan aracı kurşun yağmuruna tuttu. Otomobilde bulunan Beyhan, göğsünden ve bacağından yaralanırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Derviş Beyhan, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Derviş Beyhan'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri ise kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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