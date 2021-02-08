İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sultangazi'de araçlar çatıların altında kaldı

Meteoroloji’nin şiddetli fırtına uyarısının ardından Sultangazi’de evlerin çatısı uçtu.

Meteoroloji'nin şiddetli fırtına uyarısının ardından Sultangazi'de evlerin çatısı uçtu. Çatılar caddeye uçarken, araçlar hasar gördü.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına ve yağmur uyarısının ardından İstanbul'da rüzgar etkisini gösterdi. Sultangazi Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde fırtınanın etkisiyle 3 katlı bir binanın çatısı caddede araçların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, ekipler çatının parçalarını güvenli alana indirdi. Çatıların üzerine uçtuğu araçlar ise hasar gördü, yol kapandı. Bir süre kapanan yol itfaiye ekiplerinin çalışması ile tekrar açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.