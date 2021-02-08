Sultangazi'de araçlar çatıların altında kaldı

Meteoroloji'nin şiddetli fırtına uyarısının ardından Sultangazi'de evlerin çatısı uçtu. Çatılar caddeye uçarken, araçlar hasar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına ve yağmur uyarısının ardından İstanbul'da rüzgar etkisini gösterdi. Sultangazi Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde fırtınanın etkisiyle 3 katlı bir binanın çatısı caddede araçların üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, ekipler çatının parçalarını güvenli alana indirdi. Çatıların üzerine uçtuğu araçlar ise hasar gördü, yol kapandı. Bir süre kapanan yol itfaiye ekiplerinin çalışması ile tekrar açıldı.