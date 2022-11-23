Sultangazi'de araçtaki erzak kolilerini böyle çaldılar

Sultangazi'de ellerini kollarını sallayarak dolanan 3 hırsız, park halindeki aracın içerisindeki erzakları çuvallara koyup çaldı. Güpegündüz yaşanan olayda hırsızların rahatlığı pes dedirtirken, hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Olay geçtiğimiz cuma günü saat 15.00 sıralarında Esenyurt Malkoçoğlu Mahallesi'nde bulanan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin bahçesine giren giren 3 hırsız, bina girişinde park halinde bulunan hafif ticari aracın içindeki kolileri fark etti. Bir süre aracın etrafında dolaşan 3 hırsız, aracın kapısını açarak işyerine yemek yapmak için getirildiği öğrenilen erzak kolilerini çaldı. Kolileri yanlarında getirdikleri çuvallara koyan hırsızlar olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızların erzakları çaldığı anlar kameraya yansıdı

3 hırsızın çaldıkları kolileri çuvallara koyarak kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 3 hırsızın bahçe kapısından içeriye girdikleri ardından ise gözlerine kestirdikleri aracın kapısını kısa sürede açarak çaldıkları kolileri çuvallara koyarak olay yerinden ayrıldıkları görülüyor.