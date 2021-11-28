Sultangazi'de Ardahan tanıtım günleri

Sultangazi'de yapılan Ardahan tanıtım günlerinde vatandaşlar halay çekerek doyasıya eğlendi.

Sultangazi Belediyesi'nin teşvikleri ile Sultangazi etkinlik alanında düzenlenen illerin tanıtım festivalleri tüm hızıyla devam ediyor. Düzenlenen festivaller doğrultusunda bugün Ardahan tanıtım günleri yapıldı. Programa Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, dernek yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte vatandaşlar halaylar çekerken, kurulan çadırlarda bölgeye ait yöresel ürünler sergilendi.

"Bu tarz günler örf ve adetlerimizi yaşatmak adına çok önemli"

Etkinliklerin örf ve adetleri yaşatmak açısından çok önemli olduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Uzun zamandır yöresel günlerin yapılmasına gayret ediyor ve her daim sizlerle beraber ve gönül gönüleyiz. Sizler mutlu oldukça inanın bizler daha mutlu oluyoruz. Bu tarz günler örf ve adetlerimizi yaşatmak adına çok önemli günler bunlara özen göstermeli ve yaşatmalıyız. Uzun zamandır birbirini görmeyen kardeşlerimiz bir araya geldiler, belki de İstanbul'un en uzak noktalarından gelenler oldu buraya insanlar ile hasbihal edip bu mutluluğu paylaşma adına buraya geldiler ben tekrar buraya gelen festivalimize katılan bütün hemşerilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.