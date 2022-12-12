Sultangazi'de Aşık Veysel Müzikali

Usta tiyatrocu Yaşar Elmas'ın yazıp yönettiği müzikalde büyük usta Aşık Veysel'in hayatı izleyiciye aktarıldı.

Sultangazi Belediyesi, Aşık Veysel Kültür Sanat Sezonu çerçevesinde söyleşiden seminere, konserden çocuk tiyatrolarına, 7'den 70'e her yaşa hitap eden birçok etkinliği ilçe sakinleriyle buluşturmayı sürdürüyor. Büyük usta Aşık Veysel Şatıroğlu'na atfedilen Kültür-Sanat sezonunun anlam ve önemine binaen Dostlar Seni Hatırlasın ‘Bir Aşık Veysel Anlatısı' müzikali izleyicisiyle buluştu. Usta tiyatro sanatçısı Yaşar Elmas'ın yazıp yönettiği, müzik direktörlüğünü Erhan Sevinç'in yaptığı müzikalde büyük Usta Aşık Veysel'in hayatı kronolojik olarak anlatıldı. Sazının her teline Anadolu'yu işleyen, dünyayı, insanı, sevgiyi gönül gözüyle yorumlayan büyük ustanın en sevilen şarkılarının yorumlandığı müzikal, izleyenleri duygulandırdı.