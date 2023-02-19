Sultangazi'de avize deposu alev alev yandı

Sultangazi'de aydınlatma firmasının avize deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, depo önündeki iki araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 09.00 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2967. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aydınlatma firmasının avize deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumanla kaplanan avize deposuna kısa sürede müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Yangında depo önünde park halinde olan iki araç yanarak kullanılamaz halde geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depo sahibi alev alev yanan iş yerini çaresiz gözlerle izledi.