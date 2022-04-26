Sultangazi'de aydınlatma direklerindeki sigorta kapakları hırsızların hedefi oldu

Sultangazi'de çok sayıda aydınlatma direğinin sigorta kapakları kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Kapakların çalışmasıyla elektrik kabloları açıkta kalırken, mahalleli bu duruma tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi'ndeki çok sayıdaki aydınlatma direği hırsızların hedefi oldu. Muhsin Yazıcıoğlu ve N Caddeleri üzerinde bulunan aydınlatma direklerinin üzerindeki sigorta kapakları kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızlar tarafından çalındı. Sigorta kapaklarının çalınmasıyla birlikte elektrik kabloları açıkta kaldı, mahalleli ise duruma tepki gösterdi.

Mahalle esnaflarından Rıfat Yıldız, ''Biz bunlara bakıyoruz ama bu kapakları çalıyorlar buraya çoluk çocuk gelip elini sokar bir sıkıntı olur kim ilgileniyor kim bakıyor bilmiyorum'' dedi.

Mahalle sakinlerinden Nusret İlçöl ise ''Yani görüyorsunuz durum bu adamların çaldığı şeye bakın adam koskoca direğin gelmiş kapağını çalıyor. Buradan insanlar geçiyor çocuklar geçiyor parmağını soksa bunun vebali kimin? Ve şunu merak ediyorum bunu çalan kişi kime satıyor. Kim alıyor bunu. Alan adam var ki çalıyor. Çalanı üst kattaki komşumuz görmüş özel aparat ile geliyor ve 2 dakikada söküyor. Peşinden koşana kadar sokaktan basıp gidiyorlar. Artık profesyonel olmuşlar hırsızlık konusunda. 2 dakika sürmüyor bunu çalmaları'' dedi.