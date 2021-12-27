Sultangazi'de basketbol oynayan iki çocuğa pitbull cinsi köpek saldırdı

Sultangazi'de basketbol oynadıkları esnada pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu iki çocuk hafif yaralandı. Yaralanan çocuklar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri tarafından sahaya hapsedilen pitbul cinsi köpeği, Sultangazi Belediyesi veteriner ekipleri tarafından hayvan barınağına götürüldü.

Olay, dün Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Akşemseddin Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammet Can Değirmenci ve Serhat Akyol sokak üzerinde bulunan basketbol sahasında basketbol oynadıkları sırada pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin saldırısı sonucu basketbol sahasından uzaklaşan çocuklar yakındaki bir kafeye sığındı.

Saldırıda hafif yaralanan Muhammet Can Değirmenci ve Serhat Akyol olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Saldırı sonrasında pitbull polis ekipleri tarafından basketbol sahası içerisine hapsedildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Sultangazi Belediyesi veteriner ekipleri tarafından pitbull köpeğine uyuşturucu iğne yapıldı. Sakinleşen pitbull daha sonra ekipler tarafından Sultangazi Belediyesi Veteriner Müdürlüğüne götürüldü.