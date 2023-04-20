Sultangazi'de “Bayram” şenlikleri

Sultangazi Belediyesi, çocukların Ramazan Bayramı'nda gönüllerince eğlenmesi için hazırlıklarını tamamladı. Etkinlik Alanı'nda bayram boyunca birbirinden eğlenceli oyunlar, rengarenk aktiviteler çocuklarla buluşacak.

Ramazan ayı boyunca 7'den 70'e herkese hitap edecek etkinlikleri ilçe sakinleriyle buluşturan Sultangazi Belediyesi, bayram hazırlıklarını da tamamladı. Özellikle çocukların unutamayacağı bir bayram geçirmesi için birçok etkinlik hazırlandı. Sultangazi Belediyesi Etkinlik alanına dev bir çocuk oyun alanı kuruldu. İçinde; rodeo oyun makinesi, salto trambolin, denge simülatörü, dev aktiviteli kaydırak, transformers park, tırmanma duvarı, engelli parkuru, kinder garden, sindrella zıp zıp, vr sanal gerçeklik, buz adam kaydırak, titanik kaydırağın bulunduğu oyuncaklar çocuklara bayramı şenlik tadında geçirmelerini sağlayacak. Alan, saat 13.00'den akşam 22.00'a kadar çocuklara hizmet vermeye devam edecek.

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Bu yıl hem Ramazan Bayramı'nın sevincini, hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusunu yaşıyoruz. Çocuklarımız çifte bayram yaşasın diye bizler de harekete geçtik. Onların güldüğü, doyasıya eğlendikleri bir bayram olması adına etkinlik alanımızı adeta bir oyun alanına çevirdik. Sanal gerçeklik oyun alanlarından kaydıraklara, engelli parkurlarından oyun makinelerine çocuklarımızın keyifli bir bayram geçirmesi için her detayı düşündük. Şimdiden tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Çocuklarımızın da 23 Nisan bayramını kutluyor, gözlerinden öpüyorum” diye konuştu.