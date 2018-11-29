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Sultangazi'de bazı evleri su bastı

İstanbul (İHA) – Sultangazi’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı evleri su bastı.

İstanbul (İHA) – Sultangazi'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı evleri su bastı. İSKİ ekipleri rögarları açarken, vatandaşlar da kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı.



İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Sultangazi'nin İsmetpaşa Mahallesi 155 Sokak'ta bulunan rögarlar tıkandı. Tıkanan rögarlar nedeniyle bazı binaların bodrum katında bulunan evleri su bastı. Su baskını nedeniyle bazı vatandaşlar eşyalarını apartman koridoruna taşırken, evlerde eşyalar zarar gördü.



Evleri su basan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ve İSKİ'ye ait vidanjör araçları, rögar kapaklarını açarak atık suyu tahliye etmeye çalıştı.



Vatandaşlar itfaiyenin verdiği motorlarla suyu tahliye ederken, bazı vatandaşlar da plastik kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştı. İSKİ'nin bölgedeki çalışması sürüyor.

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