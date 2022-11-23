Sultangazi'de “Bizimle Hayata 2 Dakika Ara” etkinliği

Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun'un ev sahipliğinde “Bizimle Hayata 2 Dakika Ara” programında ilçedeki kadınlar bir araya geliyor. SU-MEKAN Yemek Atölyesi'nde gerçekleşen ”Bizimle Hayata 2 Dakika Ara”nın ilk etkinliği, Başkan Dursun'un katılımıyla gerçekleşti.

Vatandaşla edilen samimi sohbet, belediyeye taşınıyor. Bu kez Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Kadın Kültür-Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKAN) Yemek Atölyesi'nde ilçede ikamet eden kadınları ağırlıyor. Sultangazili kadınlar, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun'un ev sahipliğinde “Bizimle Hayata 2 Dakika Ara” programında buluşuyor. “Bizimle Hayata 2 Dakika Ara”nın ilk etkinliği, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un katılımıyla gerçekleşti.

Mutfak önlüğünü takıp kollarını sıvadıktan sonra yemek atölyesi tezgahının başına geçen Abdurrahman Dursun, eşi Tuba Dursun ile birlikte misafirleri için salata hazırladı.

Çay ve yapılan ikramlıkların eşlik ettiği sohbette katılımcılar, talep ve görüşlerini aktarırken belediyenin yaptığı işler hakkında da detaylı bilgi sahibi oldu. Tuba Dursun, Sultangazili kadınlarla bol bol sohbet ederek, kadın gözüyle ilçede nelerin değiştiğini anlattı.

“En önemli bağ gönül bağıdır”

Abdurrahman Dursun; “Vatandaşlarımız bizlere her daim evlerini, dükkanlarını açtı. Çay, kahve ikram etti. Yolda her karşılaşmamızda bizleri samimiyetle karşıladı. Bu kez bizler onları SU-MEKAN yemek atölyemizde ağırlıyoruz. Bizim için belediyecilik; vatandaşımızın rahatça gelebildiği, görüş ve düşüncelerini ifade edebildiği ve gönül bağı kurabildiği bir anlayıştır. Bu sebeple düzenlediğimiz Bizimle Hayata 2 Dakika Ara programımız eşim Tuba Dursun ev sahipliğinde ilçede ikamet eden kadınlarımızın koyu sohbetiyle devam edecektir. Sultangazili kadınlarımızı bu güzel sohbetin bir parçası olmaya davet ediyorum” diye konuştu.