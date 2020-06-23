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Sultangazi'de boşaltılan bina tekrar sallandı

Sultangazi’de, gece çatlak oluşması nedeniyle boşaltılan 3 bina sabah saatlerinde yeniden sallandı.

Sultangazi'de, gece çatlak oluşması nedeniyle boşaltılan 3 bina sabah saatlerinde yeniden sallandı. Evlerine giren bazı vatandaşları, binaların sallanması üzerine korku içinde dışarıya koştu. Bunun üzerine polis ekipleri sokağı güvenlik şeridi ile kapattı.


Olay, Zübeyde Hanım Mahallesi 1299 numaralı sokakta meydana geldi. Gece saatlerinde sokakta bulunan 4 katlı iki binada henüz bilinmeyen bir nedenle çatlaklar oluştu. Gece saatlerinde derinleşen çatlaklardan çıkan sesle vatandaşlar panikle dışarı çıkıp, ekiplere haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de binalarda inceleme yaptı.


Yapılan incelemenin ardından yan yana bulunan 3 tane bina boşaltıldı. Bunun üzerine bazı vatandaşlar geceyi akrabalarının yanında, bazıları ise sokakta yer alan araçların içinde geçirdi. Durumun biraz sakinleşmesinin ardından bazı vatandaşlar ise evlerine girmeye başladı.


Ancak sabah saatlerinde bina tekrar sallanmaya başladı. Eve giren vatandaşlar sallanma ve binadan gelen sesler üzerine panik içinde dışarıya koştu. Dışarı çıkan bazı bina sakinlerinden birkaç kişi gözyaşlarını tutamayarak ağlamaya başladı.


İhbar üzerine tekrar polis ekipleri sevk edildi. Polis, evine giren vatandaşları tekrar tahliye ederek, sokağı güvenlik şeridi ile kapattı. Vatandaşların sokakta bekleyişi sürüyor.

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