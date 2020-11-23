Sultangazi'de caddeler "ışıl ışıl" bir görünüme kavuşuyor

Sultangazi Belediyesi,‘Işıl ışıl Sultangazi' sloganıyla cadde ve sokakları modern bir görünüme kavuşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Uğur Mumcu Mahallesi'nin işlek caddelerinden biri olan G Caddesi, modern aydınlatma direkleriyle yeni görünümüne kavuşuyor.

Altyapı ve üst yapı çalışmalarına ağırlık veren Sultangazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı sürdürüyor. İlçeye estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla cadde ve sokaklara modern aydınlatma direkleri konuluyor.

Altyapı çalışmaları tamamlandı

Bu kapsamda, toplu taşımanın yoğun kullanıldığı noktalardan biri olan Uğur Mumcu Mahallesi G Caddesi'nde aydınlatma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, iş makineleriyle yürüttükleri hummalı çalışmanın ardından bölgedeki altyapı çalışmalarını tamamladı. Sıra, eski direklerin sökülmesine geldi.

Hem modern hem tasarruflu

G Caddesi'nin modern bir görünüme kavuşması için 520 metre uzunluğundaki alanda mevcut aydınlatma direkleri kaldırılacak, yerine 18 adet modern aydınlatma direği yerleştirilecek. Ayrıca aydınlatmada led armatürler kullanılarak enerji tasarrufu sağlanacak.

“İlçenin çehresini değiştiriyoruz”

İlçenin çehresini değiştiren projeleri hayata geçirdiklerini belirten Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, cadde ve sokakların estetik bir görünüme kavuştuğunu belirtti. Başkan Dursun, “ Işıl Işıl Sultangazi sloganıyla G Caddemizde de çalışmalara başladık. İnsan ve taşıt sirkülasyonunun yoğun olduğu bir nokta olan G Caddesi'nin aydınlatma çalışmalarıyla daha modern bir hale gelmesi için ilk aşamayı tamamladık. Altyapı çalışmalarının ardından eski aydınlatma direkleri kaldırılacak ve yerine modern aydınlatma direkleri yerleştirilecek. Sultangazi'yi, yepyeni projelerle Sultan Şehir hedefine taşıyoruz” diye konuştu.