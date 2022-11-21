İhlas Haber Ajansı

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Sultangazi'de çalılık alanda korkutan yangın

Sultangazi’de çalılık alanda çıkan yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Sultangazi'de çalılık alanda çıkan yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre saat 11.30 sıralarında Sultangazi'deki çalılık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek büyük bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, bazı hayvanların zarar gördüğü kameraya yansıdı.

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