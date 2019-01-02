İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sultangazi'de can pazarı: yangında mahsur kalan anne ve 4 çocuğu kurtarıldı

İstanbul Sultangazi’de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan anne ve 4 çocuğu itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.

İstanbul Sultangazi'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan anne ve 4 çocuğu itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesinde 4 katlı bir apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangının dumanı tüm apartmanı sardı. Alt katlardaki vatandaşlar kendilerini dışarı atarken, binanın 4'üncü katındaki anne ve 4 çocuğu mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, mahsur kalan vatandaşları da merdiven aracıyla kurtardı. Kurtarılan anne ve çocukları birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Yangından kurtarılan küçük çocuğun annesine “Anne tabletime bir şey olmaz dimi” diyerek ağladığı görüldü. Çevredeki vatandaşlar da o anları meraklı bakışlarla izledi.


İtfaiyenin başarılı çalışmasıyla yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar oluştu.


Yangında çok korktuklarını söyleyen anne Hanife Döver, “İlk önce bağırma sesi geldi. Koştuk baktık kapıya duman doluyor içeriye. Çocuklarım, hepimiz içerideydik. Dışarı çıkamadık bir daha. Aşağı inmek istedik ama inemedik. Dumandan dolayı inemedik. Çocuklarım iyiler. Biraz küçüğü korktu ama iyiler. Korktuk tabi. Korkmaz mı insan” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.