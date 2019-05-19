Sultangazi'de çocuklar iftarda bir araya geldi

Sultangazi Belediyesinin Ramazan'ın ruhunu yaşamak ve yaşatmak için düzenlediği iftarlarla, çocuklar aynı sofrada buluşarak birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

Onbir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte her gün iftar sofrasında yüzlerce kişiyi buluşturan Sultangazi Belediyesi, bu akşam ise çocukları aynı sofrada buluşturdu. Çocukları iyiliğe teşvik etmek için Sultangazi Belediyesi tarafından kurulan İyilik Evi'ne çocuklar iftar öncesi gelerek iyi dileklerini birbirlerine sundu. İftar programına katılan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, çocuklarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Ezanın okunmasıyla birlikte çocuklar hep birlikte oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

“Ramazan etkinliğimizin bütünün çocuklara yönelik yapıyoruz”

İftar öncesinde açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ''Çocuk kalbinde Ramazan diyerek başladık bu dönem Sultangazi'de Ramazan ayında etkinliğimizin bütünü çocuklara yönelik yapıyoruz. Tabii çocuklara yaparken anneler babalar da doğal olarak geliyorlar. Dolayısıyla Sultangazi'de herkese ve her kesime hitap eden çok güzel bir program yapıyoruz. Meddah gösterilerimiz var. Hacivat Karagözler burada. İşte görüyorsunuz burada uzun bacaklarımız buradan Nasrettin Hoca burada ve çocukların burada zevk alabileceği huzur diyebileceği bir ortam oluşturduk bu Sultangazi etkinlik alanında” dedi.

“Bu projeyle komşuluk hukukunu geliştirmiş oluyoruz”

Sadece çocuklarla kalmadıklarını ifade eden Dursun, “Çocukları için var elbette birçok şey ama çocukların yanında birçok sivil toplum kuruluşları da burada, yaşlılarımız geliyor, hanımefendiler burada. Onlara yönelik de programlarımız vardı özellikle sivil toplum kuruluşlarına kurmuş olduğumuz yaklaşık 32 Derneği kurmuş olduğumuz stantlarımız var. Akşamları 32 derneğin mensupları burada oturuyorlar muhabbet ediyorlar birbirlerine daha fazla tanıma fırsatı buluyorlar. Sadece kendi hemşerilerine değil 32 Derneği'nin yani il derneklerinin mensupları da bir arada her gün birbirlerine ikramlarda bulunuyorlar. İyiliklerde bulunuyorlar. Esasında komşuluk hukukunda geliştirmiş oluyoruz” diye konuştu.

“Çocukları iyiliğe teşvik etmek için iyilik evini yaptık”

Çocuklara yönelik iyilik evi projesini anlatan Başkan Dursun, “İyilik evi projemizi yaptık bu iyilik evi projemizin içerisinde bir de iyilik kumbaramız var. Bunu tamamen çocuklara yönelik yaptık. Peki ne olsun dedik? Çocuklar O gün boyunca diyelim ki bugün pazar günü boyunca gün içerisinde yapmış oldukları iyilikleri geliyorlar not olarak yazıyorlar ve iyilik Kumbarasına atıyorlar. Sonrasında biz 10 buçuk gibi bir çekiliş yapıyoruz. Bisiklet dağıtıyoruz okuma kitapları dağıtıyoruz oyuncaklar dağıtıyoruz bebekler arabalarda atıyoruz ama bunu yanlış anlaşılmasın diye her zaman söylüyoruz bu iyilikleri teşvik etmek için yapıyoruz iyiliğe teşvik etmek için yapıyoruz. O kadar güzel iyiliklerle karşı karşıya kalıyoruz ki, hayvanlara karşı da yapılan iyilikleri, arkadaşlarımız buraya atıyorlar. Biraz önce baktım, bir kediye mama verdim diye yazdı ve attı'' şeklinde konuştu.