Sultangazi'de çocuklara okumayı sevdiren etkinlik: Kütüp-Anne ve Çocuk Saati

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak amacıyla öncülük ettiği projelerden olan Çocuk Kütüphanesi, her çarşamba Kütüp-Anne ve Çocuk Saati'ne ev sahipliği yapıyor. Böylece çocuklar, annelerinin elinden tutarak kitapların dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkıyor.

Okumayı, araştırmayı seven ve analitik düşünme becerileri gelişmiş nesiller yetiştirmeyi hedefleyen Sultangazi Belediyesi, eğitim alanında hayata geçirdiği birçok projenin yanı sıra Kütüp-Anne ve Çocuk Saati ile de vatandaşların beğenisini topluyor. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un eşi Tuba Dursun'un ev sahipliğinde gerçekleşen Kütüp-Anne ve Çocuk Saati, 6-11 yaş aralığındaki çocukları anneleriyle birlikte okumanın ve keşfetmenin tadını çıkarmaya davet ediyor. Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik Merkezi'ndeki Çocuk Kütüphanesi'nde gerçekleşen program, her çarşamba saat 15.00'te, minik konuklarını ve annelerini ağırlıyor.

Okumanın sevgiyle buluştuğu saat

Çocuk Kütüphanesi'ndeki binlerce çocuk kitabının yanı sıra birbirinden eğlenceli eğitsel aktiviteler ve akıl-zekâ oyunları da Kütüp-Anne ve Çocuk Saati'nde minikleri bekliyor. Hep birlikte oynanan oyunlar, söylenen şarkılar ve heyecan dolu yarışmalarla kütüphane, çocuklar için çok daha çekici ve renkli bir hal alıyor. Tüm etkinliklere eşlik eden Tuba Dursun, çocukların mutluluğuna ortak olurken annelerle de keyifli sohbetleri paylaşıyor.

“Çocuklarımız sevgiyle okusunlar ve geleceğe en güzel şekilde hazırlansınlar istiyoruz”

Sultangazi'yi her alanda ileriye taşımak istediklerini ve bu alanların başında da eğitimin geldiğini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi, işlenmeyi bekleyen paha biçilemez cevherlerimiz olarak görüyoruz. Bu değerli cevherlerin en güzel şekilde işlenmesi demek, onların okumayı ve araştırmayı seven, düşünen, vatanına ve milletine gönülden bağlı nesiller olarak yetiştirilmesi demektir. Eğitim, bunu başarabilmenin temel anahtarıdır. Bizler de bu doğrultuda, eğitim alanında önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızdan biri de Kütüp-Anne ve Çocuk Saati'dir. Kitap sevgisini küçük yaşlardan itibaren aşılamak amacıyla, çocuklarımızı anneleriyle birlikte, yine onlara armağan ettiğimiz Çocuk Kütüphanemizde ağırlıyoruz. Burada eğitmenlerimiz eşliğinde hem kitaplar okuyorlar hem de kütüphaneleri onlar için daha çekici kılacak çok güzel etkinliklere katılıyorlar. Kıymetli anneler de bu etkinliklerde çocuklarının yanında yer alıyorlar. Böylece hem çocuklar hem de anneler için çok değerli bir zaman dilimi oluşuyor. Çocuklarımıza okuma, öğrenme ve keşfetme sevgisini aşılayarak onları geleceğe en güzel şekilde hazırlamaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kütüp-Anne ve Çocuk Saati'ne katılmak isteyen anneler, 444 23 32 numaralı Çözüm Merkezi'ni arayarak veya www.sultangazi.bel.tr adresine tıklayarak etkinliğe kolaylıkla kayıt olabiliyor.