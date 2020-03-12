Sultangazi'de deprem eğitimi

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğu gerçeğiyle hareket eden Sultangazi Belediyesi, Deprem Eğitim Parkı'nda halkı bilinçlendirmeye devam ediyor. Deprem Eğitim Parkı'nda bu kez, ilçede görev alan okul müdürlerine binaya kurulan simülasyon sayesinde deprem sırasında neler yapılması gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı.

"Deprem değil, ihmal öldürür" gerçeğiyle hareket eden Sultangazi Belediyesi, halkı doğal afetler hakkında bilinçlendirmeye devam ediyor. Sultangazi Belediyesi Deprem Eğitim Parkı'nda, eğitimciler deprem öncesi alınacak tedbirleri anlatırken, simülasyon sayesinde deprem anında neler yapılması gerektiği uygulamalı olarak gösteriliyor. Bu kapsamda Deprem Eğitim Parkı'ndaki sıralara bu kez Sultangazi'deki okul müdürleri oturdu. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir de programa katılırken programda olası bir deprem anında neler yapılması gerektiği anlatıldı. Ardından simülasyon uygulamasıyla 6.8 şiddetindeki sarsıntı meydana geldi. Katılımcılar da öğrendikleri bilgileri pratiğe dökme imkanı buldu.

Sultangazi'nin İstanbul'da Deprem Parkı olan sayılı ilçelerden olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Depremden değil, deprem sırasında neler yapılacağını bilmemekten korkmalıyız. Deprem Eğitim Parkımızda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak daha çok kişiye ulaşmaya gayret ediyoruz. Bu yüzden eğitime okul müdürlerini ağırlayarak başladık" dedi.

Başkan Dursun, eğitimlerin okul müdürleriyle sınırlı kalmayacağının da altını çizerek; "İlerleyen günlerde öğretmen ve öğrencilerimize de eğitimler vereceğiz. Toplamda 4 bin öğrenciye eğitim vermeyi planlıyoruz. Depremin önüne geçemeyiz ancak bilinçlendirmeyi artırabiliriz" diye konuştu.