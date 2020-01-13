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Sultangazi'de elektrik kabloları havai fişek gibi patladı

Sultangazi’de elektrik kablolarında yangın çıktı.

Sultangazi'de elektrik kablolarında yangın çıktı. Elektrik kabloları havai fişek gibi patlarken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Olay, Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1295 sokakta bulunan elektrik direğinde yangın çıktı. Alevlerin etkisiyle büyük bir gürültüyle patlayan elektrik kabloları, yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale edemediği kablolar, ekiplerin elektriği kesmesiyle söndürüldü. Hasar alan elektrik kablolarına yetkililer tarafından tamir ve onarım işlemi yapıldı. Yaşanan o anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

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