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Sultangazi'de 'Erzurum Tanıtım Günleri'ne yoğun ilgi

Sultangazi’de düzenlenen "Erzurum Yöresel Günleri" vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Sultangazi'de düzenlenen "Erzurum Yöresel Günleri" vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.


Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Erzurum Yöresel Günleri'nde yöreye ait tatlar ve kültürel zenginlikler vatandaşlarla buluştu. Etkinlikte yöresel bıçak oyunu oynandı ve yöre sanatçıları sahne aldı. Yoğun ilgi gören programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Yöresel günlerimiz uzun zamandır devam ediyordu. İnşallah bugün finalini yapıyoruz ve finale yakışır bir organizasyonla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Biz bu alanları sivil toplum kuruluşlarına açıyoruz. Burada hemşerileri ile bir araya gelsinler dertleşsinler ve bir olsunlar istiyoruz. Malatyalılar ile başladığımız bu serüven Kastamonu, Rize diye devam etti. Sizler bu etkinlik alanlarında hemşerileriniz ile bir araya geldikçe inanın biz çok mutlu oluyoruz. Bu mekanlar sizin, Sultangazi sizindir” dedi.

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