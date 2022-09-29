Sultangazi'de farklı zamanlarda 2 işyerine giren hırsızlar 620 bin TL değerinde malzeme çaldı

Sultangazi'de yan yana bulunan mobilya ve mutfak tezgahı imalathanesine giren 3 hırsız, yaklaşık 620 bin TL değerinde malzeme çaldı. Mobilya imalathanesine duvarı delerek girip hırsızların malzemeleri çalma ve kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mobilya imalatı ve mutfak tezgahı imalatı yapan bir iş yerine önceki gün hırsız girdi. İlk Mutfak tezgahı imalathanesine giren 3 hırsız toplam değeri 170 bin TL değerinde olan elektronik malzemeleri ve yakalanmamak için kamera kayıtlarını söküp kayıplara karıştı. Birkaç gün sonra bitişiğinde bulunan mobilya imalathanesine giren aynı hırsızlar, elektronik malzeme çaldı. 4 gün sonra aynı mobilya imalathanesine duvarı delerek giren hırsızlar, değeri 450 bin TL olan kablo ve malzemeleri geldikleri yere tek tek taşıdılar. Gözü doymayan hırsızlar dönüp tekrar malzeme almaya geldikleri anda işyerinde bulunan çalışanı fark etmesi üzerine olay yerinden hızlıca kaçtı.

Hırsızlık anları kamerada

Mobilya imalathanesinde yaşanan hırsızlık anı ise, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızların deldikleri duvardan sürünerek içeriye girdikleri önce malzemeleri çaldıkları, daha sonra ise personelin fark etmesi ile kovalamaca yaşandığı ve bölgeden kaçarak uzaklaştıkları görülüyor.

“Duvarı kırıp öyle girmişler”

Firma çalışanı Abdullah Gencer, "Biz burada iki firma olarak çalışmaktayız biri mobilya üretimi diğeri ise tezgah üretimi yapan firmalarız. Burada 3 tane hırsızlık vakası oldu. Son 2 tanesi 4'er gün arayla oldu. İlkinde hırsızlar gelip burada çatıyı açıp içeri giriyorlar ne kadar el takımımız varsa hepsini alıyorlar. Yaklaşık 170 bin liralık bir zararımız var. Yan tarafta ise, mobilya firması var oraya da 4'er gün arayla 2 defa girdiler oradan da inşaatta kullanılan elektrik kablolarını çaldılar ve yaklaşık 450 bin TL'lik zararları var. İlk hırsızlık olayında çatıdan giriyorlar. 2. hırsızlık olayında ise duvarı kırıp öyle giriyorlar. Biz kameradan 3 kişi görüyoruz. 3 kişi gelip içeride ne kadar kablo varsa alıyorlar. İçeride yatan bir personelimiz var, o personelin fark etmesiyle hırsızlar dışarıya kaçıyor. Yani yaklaşık 450 bin lira mobilya firmamızın da zararı var" dedi.