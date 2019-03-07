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Sultangazi'de freni boşalan kamyonet eve girdi

Sultangazi’de freni boşalan kamyonet, virajı alamayarak önce bir duvara çarptı, ardından gecekonduya girdi.

Sultangazi'de freni boşalan kamyonet, virajı alamayarak önce bir duvara çarptı, ardından gecekonduya girdi.


Edinilen bilgilere göre, Sultangazi'de freni boşaldığı iddia edilen kamyonet, virajı alamayarak bir evin duvarına çarptı. Ardından kamyonet bir gecekonduya girdi. Kazada evin duvarında hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadı. Sultangazi'de yaşanan feci kaza güvenlik kameralarına da yansıdı.

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