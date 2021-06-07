Sultangazi'de freni patlayan kamyon refüjü aşıp istinat duvarına çarptı

Sultangazi'de frenin patlaması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, refüjü aşıp iki araca çarptıktan sonra istinat duvarına çarptı. Kazada facianın eşiğinden dönülürken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi Selçuklu Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Sultangazi'den Kağıthane'ye giden Veysel Topçu yönetimindeki 34 YSC 18 plakalı yaklaşık 15 ton kilit taşı yüklü kamyonun freni patladı. Frenin patlaması sonucu kontrolden çıkan kamyon, refüjü aşıp kaldırımda bulunan sokak aydınlatma direklerini devirdi ve iki araca çarptıktan sonra istinat duvarına çarparak durabildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, kamyon ise kullanılmaz hale geldi.

Kazayı anlatan sürücü Veysel Topçu, "Normal yoldan gelirken araç kontrolden çıktı. Fren patladı direksiyon dönmedi. Refüjden atladık. Geldik buraya" dedi.