Sultangazi'de geniş kapsamlı korona virüs denetimi

Sultangazi'de İlçe protokolü, yeni normalleşme kararları doğrultusunda yeniden faaliyete geçen iş yerlerine yönelik denetim yaptı.

Ülke genelinde geçilen kontrollü normalleşme adımları sonrasında İstanbul'un birçok noktasında yeniden açılan işletmelere yönelik olarak ekipler tarafından ortak denetimler gerçekleştiriliyor. Yapılan denetimlerde yüzde 50'den fazla müşteri ve masa sandalye bulunan işletmeler uyarılıyor. Sultangazi'de de İlçe protokolünün katılımı ile geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Kaymakam Uğur Kalkar, esnaf ve vatandaşlara uyulması gereken kurallar hakkında hatırlatmalarda bulunarak sürece destek veren işletmecilere teşekkür etti.

Denetimlerde özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilip edilmediğine bakılırken iş yerlerinde alınması gereken önlemler konusunda çalışanlara da uyarılarda bulunuldu. Gerçekleştirilen denetimlerde esnaf ve vatandaşların genel olarak kurallara uyduğu gözlendi. Denetimlerin muhtarlar eşliğinde mahalle bazlı olarak devam edeceği belirtildi.

Denetimlere yönelik olarak açıklama yapan Kaymakam Uğur Kalkar "Bütün dünyayı ve dolayısı ile ülkemizi etkisi altına alan korona virüs salgınında 1. yılı geride bırakmış bulunuyoruz. Ülkemizde kontrollü normalleşme süreci ile beraber artık illerimiz düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olmak üzere sınıflandırılmaya tabi tutuldu. Sultangazi de bu kapsamda yüksek riskli bölgeler arasında yer alıyor. Biz bu süreci düşük risk grubuna getirmek için denetimlerimize gerekli özen ve dikkatimizi göstermeye devam edeceğiz” sözlerine yer verdi.