Sultangazi'de gündüz vakti 20 bin liralık soygun kamerada

Sultangazi'de gündüz vakti çalıntı araçla geldikleri hurdacının kapısındaki üç ayrı kilidi kırarak 20 bin lira değerinde malzeme çalan hırsızlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay önceki gün saat 07.00 sıralarında Sultangazi ilçesi Gazi Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Gündüz vakti harekete geçen 5 hırsız, cadde üzerinde bir hurdacı dükkanını soydu. Sahte plakalı çalıntı araçla dükkanının önüne gelen hırsızlar, iş yerinin kapısındaki 3 kilidi kırarak içeri girdi. 20 bin lira değerindeki malzemeleri soğukkanlılıkla araca yükleyen hırsızlar, geldikleri araçla kayıplara karıştı. Hırsızlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İş yerini açtıklarında soyuldukları gördüler

Yaklaşık 20 yıldır hurda alım satım işi ile uğraşan Muharrem ve Emrah İnci kardeşler sabah saatlerinde iş yerini açmak için geldiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Ardından polisi arayan esnaf şikayetçi oldu.

Biz emek vererek para kazanıyoruz diyen Muharrem İnci, "Bizim 1 senede kazandığımızı gelip 1 saatte alıyorlar ve götürüyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık. Biz para kazanmak için memleketi bırakıp buraya geldik" dedi.

Kardeşi Emrah İnci ise, "Bu hırsızlar neyin para ettiğini iyi biliyorlar o nedenle de girip hemen değerli malzemeleri alıyorlar. Bunlar alışmışlar bedavaya her türlü pislik vardır bunlarda. Demek ki geldiklerinde biz içeride olsak bizi de öldürecekler" dedi.

Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.