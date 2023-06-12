Sultangazi'de hatalı park yapan sürücü trafiği kilitledi: Vatandaşlar tepki gösterdi

Sultangazi'de yabancı uyruklu kadın sürücünün aracını hatalı park etmesi sonucu trafik yaklaşık 45 dakika boyunca kilitlendi. Körüklü İETT otobüs dönüş yapmayınca vatandaşlar otomobili ittirerek yolu açmak istedi. Bir süre sonra geri gelen kadına yolcular ve diğer sürücüler tepki gösterdi.

Olay cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi Eski Edirne Asfaltı bağlantısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İETT otobüslerinin manevra yaptıkları güzergah olan ve araç park edilmemesi için plastik dubalar konulan noktaya aracını park eden yabancı uyruklu kadın oradan ayrıldı. Bir süre sonra dönüş yapmak isteyen körüklü İETT otobüsü dönüş yapamayınca trafik kilitlendi. Otobüsten inen yolcular ve diğer araç sahipleri aracın sürücüsüne ulaşamayınca aracı ittirerek yolu açmak istedi. Ancak tüm çabalar yetersiz kaldı. Araç bir türlü yerinden oynatılamadı. Aradan geçen 45 dakikanın ardından geri gelen ve hiçbir şey yokmuş gibi davranan sürücüye vatandaşlar ve otobüsteki yolcular tepki gösterdi. Bunun üzerine kadın sürücü özür dileyerek oradan ayrıldı. Kadının yanındaki adam ise gelen tepkiler üzerine "kadını bırakın" dedi. Kadını kendisinin gönderdiğini söyleyen adama vatandaşlar tepki gösterirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.