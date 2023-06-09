Sultangazi'de hırsızlar petshoptan çaldıkları kuşları montun cebine sakladı: O anlar kamerada

Sultangazi'de petshop'a giren iki hırsız işyeri sahibinin yoğunluğunu fırsat bilerek kafesten çaldıkları kuşları montlarının içine sakladı. Müşteri gibi girdikleri ve hiçbir şey olmamış gibi dükkandan ayrılan iki hırsızın o anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün saat 12.00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müşteri kılığında petshopa giren iki hırsız bir süre içerde beklemeye başladı. Burada bir süre kuşları inceliyormuş gibi yapan hırsızlardan birisi rafta bulunan kafesi alarak içindeki kanarya kuşunu çıkartıp yanındaki arkadaşına verdi. Aldığı kuşu eliyle montunun içine saklayan hırsız hemen işyerinden ayrıldı. Ardından yan tarafında bulunan başka bir kafesteki kanarya kuşunu gözüne kestiren diğer hırsız aynı şekilde diğer kuşu da aldıktan sonra montunun cebine saklayarak işyerinden ayrıldı. Bir süre sonra kuşların yerinden olmadığını fark eden işyeri sahibi güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde ise müşteri kılığında gelen şahısların kuşları çaldıklarını tespit etti.

O anlar kamerada

Petshop dükkanına giren iki hırsız montlarının içine sakladıkları kanarya kuşları ile işyerinden ayrılırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şapkalı oldukları görülen iki kişinin işyerine girdikleri bir süre kuşları inceliyor gibi yaptıktan sonra kafesten çıkardıkları 2 adet kanarya kuşunu montlarının içine saklayarak hiçbir şey olmamış gibi işyerinden ayrıldıkları görülüyor.

15 yıldır petshop dükkanı işlettiğini belirten Sinan Kuşburnu, '' Daha öncede böyle ufak tefek hırsızlık olayları olmuştu. Dünde iki genç kardeşimiz buradan kanarya kuşlarını aldılar. Tabi biz bu duruma üzülüyoruz farklı sektörlerde oluyor ama bizim sektörde de hayvanın çalınması yani onun zor şartlarda ne olacak ölecek mi, götürecekler uygun fiyata verecekler. Burada tabi maddiyat söz konusu değil biz gençlerimizin böyle şeyler yapmasına çok üzülüyoruz. O yüzdende arkadaşlarımızdan rica ediyoruz böyle şeyler yapmasınlar helalinden kazasınlar. Kardeşlerden bir tanesi ben müşteri ile ilgilenirken kafesten kuşun birini alıyor ceketine koyuyor daha sonra diğeri ceketine koyuyor ve çıkıyorlar gidiyorlar'' dedi.