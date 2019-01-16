Sultangazi'de hırsızlık girişimi

İstanbul Sultangazi'de hırsızlar bu sefer de musluk imalatı yapan işletmeyi hedef aldı. Uzun süre uğraştıkları kapıyı açamayan hırsızlar, olay yerinden kaçtı. Yaşanan hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesinde bir musluk imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ticari araç içerisindeki 5-6 kişilik hırsızlık çetesi sabah saatlerinde dükkanın önüne geldi. Araçtan inen hırsızlar ellerindeki levye ve kesici aletlerle dışarıdaki kilidi kesti. İçeride bulunan diğer kilitler sebebiyle açılmayan kapıyı zorlamaya devam eden hırsızlar, sonunda pes etti. Yaklaşık 7 dakika boyunca uğraşan hırsızlar, kapıyı açamayacaklarını anlayınca araçlarına binerek kaçtı. Hırsızların kaçmasından tam 3 dakika sonra ise polis ekipleri olay yerine geldi. Yaşanan hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hırsızların dükkanın önünden bir minibüsün geçtiği sırada araca bindiklerini ardından tekrar inip kapıyı açmaya çalıştıklarını söyleyen iş yeri yetkilisi Sefa Köseoğlu, “Sabah 7'ye doğru beyaz panelvan bir araçla 5-6 kişi geliyorlar. Kapımı önce üstten sonra alttan levye ile zorluyorlar. 6-7 dakika sürüyor. Sabah geldiğimde zaten şok oldum. Açamıyorlar ve gidiyorlar. Önce bir arabaya dönüyorlar sonra tekrar geliyorlar. Gayet profesyonel gelmişler. Bu bölgede hırsızlık fazla oluyor. O yüzden kapımda kilit fazlaydı. O kurtardı zaten” dedi.