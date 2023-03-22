Sultangazi'de İBB'ye üst geçit tepkisi: 50 bin vatandaş mağdur

İstanbul Sultangazi'de geçtiğimiz günlerde damperi açık şekilde ilerleyen hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hasar görüp yaya trafiğine kapatılan üst geçit ile ilgili belirsizlik devam ederken, köprünün 3 ay boyunca kapalı kalacağı söylentileri vatandaşların tepkisini çekti.

Yaklaşık bir hafta önce saat 23.00 sıralarında Sultangazi 50.Yıl Mahallesi T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı 50. Yıl Baştabya İstasyonu'nda meydana gelen olayda seyir halinde ilerleyen hafriyat kamyonunun aniden açılan damperi üst geçide çarpmış, çarpmanın etkisiyle ağır hasar alan üst geçit yaya geçidine kapatılmıştı. Üst geçidin aynı zamanda o bölgede yaşayan vatandaşların yolun karşı tarafına geçebilmek için kullanabilecekleri tek alternatif güzergah olması nedeni ile çok sayıda vatandaş mağdur olmuş, İBB tarafından ise mağduriyetin giderilmesi için ücretsiz ring seferleri konulmuştu. Aradan geçen 1 haftanın ardından herhangi bir çalışma başlatılmaması, üst geçidin ise yıkılarak yeniden yapılacağı veya tamir edileceği ancak en az 3 ay boyunca kapalı tutulacağı söylentileri üzerine vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Vatandaşın sıkıntılı olduğunu söyleyen Sezer Ercan, "Hasta var, yaşlı var, çocuğu olan insanlar var. Sıkıntı yaşanıyor ve ortada bir belirsizlik var bir sonuca da vardırmıyorlar. Bir haftadır bu sıkıntıyı yaşıyoruz burada. Esnaf olarak da yaşıyoruz. Vatandaş olarak da herkes sıkıntı yaşıyor. Yetkililere sorduğumuzda kimisi 3 ay diyor, kimisi 4 ay diyor, kimisi 1 ay diyor ortada bir belirsizlik var karşımızda muhatap ta yok sorabileceğimiz sıkıntı yaşıyoruz'' dedi.

Hakan Birinci ise, ''Ben burada esnafım. Esnaf olmama rağmen insanlar mağdurlar üst geçitten karşıya geçecek bana gelip soruyorlar köprü niye kapalı diye. Ben nereden bileyim damperli kamyon geçerken çarptı o sesi duydum başka da ses duymadım. Yetkili kimse yok gelen giden yok. Sadece üst geçidin kapalı olduğu çemberde olduğu gözüküyor. Başka da hiç bir şey yok. Yetkililer buraya gelip de inceleme yapıp köprünün kapalı olmasının nedenini anlatmıyorlar. Güvenliğe soruyorum 3 ay süresi var yok gelip bakacaklar, yok fen işlerinden adam gelecek hiç bir faaliyet göremiyorum ben. Sadece kalabalık başka hiçbir şey yok insanların sorularına cevap vermekten başka hiçbir şey yapmıyorum. Bir an önce yetkililerin buraya gelip köprü açılacak mı, kapanacak mı, değişecek mi onları bekliyoruz. İnsanlar, esnaflar mağdur herkesin işi düştü. Otobüse binip bir sonraki durakta inecekler. İşe gitmek için bile insanlar yarım saat önce kalkıyorlar zamanlarından gidiyor'' dedi.

Yaklaşık bir haftadır kapalı olan köprünün belirsizliğinin devam ettiğini söyleyen Hakan Tuna isimli vatandaş, "En yakın durak buraya 400 metre civarında bir sonraki durakta 400 metre civarında günlük en az 50 - 60 bin kişi burayı kullanıyordur. İnsanlar mağdur demir koydular buraları kapattılar. Hiç bir açıklama yapmadan insanlar üzerinden atlayıp karşıya geçmeye çalışıyorlar. Büyük sorun teşkil ediyor insanlar düşebilir, yaralanabilir mecbur kalıyorlar çünkü. 3 gün boyunca yağmur yağdı insanlarda işine geç kalıyorlar ve mecburen bunu yapmak zorunda kalıyorlar. Herhangi bir cevap verilmiyor. Arıyoruz, soruyoruz kimi bilmiyor kimi biliyor ama zaman veriyor. Öyle bir zaman içerisinde ise kimse gelip gitmiyor. Böyle devam ediyor. Sorunun ne zaman çözüleceği belli değil şuanda'' dedi.