Sultangazi'de ilginç hırsızlık kamerada: Tespih sallayarak nöbet tuttu

Sultangazi'de 2 hırsızdan biri, bodrum kattaki bir eve girerken, suç ortağı ise merdiven başında tespih sallayarak nöbet tuttu. Evden 10 bin lira para, değerli eşyalar ve giysi çalınırken, hırsızın eve girmesi ve suç ortağının tespih sallayarak nöbet tutması kameraya yansıdı.

Olay 04 Nisan saat 11.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bekar evi olarak kullanılan bodrum kattaki daireyi gözüne kestiren iki hırsızdan biri, evde kimsenin olmadığı esnada içeriye girdi. Suç ortağı ise dışarıda nöbet tutmaya başladı. Beklerken güvenlik kamerasını fark eden hırsız, yüzünü kapşonuyla gizlemeye çalıştı. Evden 10 bin lira para, değerli eşyalar ve giysiler çalan hırsız, dışarıya çıkarken suç ortağının uyarısı üzerine eliyle yüzünü kapattı. Akşam iş dönüşü evlerine geldiklerinde evlerine hırsız girdiğini gören şahıslar polis merkezine giderek hırsızlardan şikayetçi oldu. Kamera kayıtlarını inceleyen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay anı kamerada

İki hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde hırsızlardan biri çıkışta tanınmamak için yüzünü gizlerken diğerinin ise gözcülük yaparken rahat tavırlar ile tespih salladığı görülüyor.