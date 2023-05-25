Sultangazi'de ilginç hırsızlık: Siteye dadanan hırsız kıyafet değiştirip akülü araç ve kablo çaldı

Sultangazi'de bir sitenin otoparkına bir gün ara ile iki defa giren hırsız önce 10 bin lira değerindeki akülü aracı çaldı ardından ise tekrar gelerek gözüne kestirip merdiven altına sakladığı bakır kabloları çaldı. Kameraların kayıtta olduğunu fark eden hırsızın yakalanmamak için ise üzerini değiştirdiği belirlenirken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz pazartesi günü Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre gece saat 00.00 sıralarında güvenlik görevlisi bulunmayan bir siteye giren hırsız önce koridorda bir süre telefonu ile uğraştıktan sonra otoparkın bulunduğu alt kata indi. Kameranın görüş alanından çıkan hırsız burada üzerindeki kıyafetini değiştirip akülü aracı çaldı. Ardından tekrar kameranın görüş alanından çıkan hırsız bir kere daha kıyafetini değiştirip çaldığı 10 bin lira değerindeki akülü araç ile siteden ayrıldı. Bir gün ara ile ikinci defa gelen hırsız giydiği kapşonla ile yüzünü gizleyerek bu defa ise önceden gözüne kestirip çalmak için merdiven altına sakladığı bakır kabloları ve bazı değerli eşyaları iki ayrı poşete koyarak siteden ayrıldı. Kablolarla binadan çıkan hırsızın üzerinde farklı bir kıyafet olduğu görüldü. O anlar ise kameraya yansıdı.

Hırsızın bulunmasını isteyen İmail Sarımaden "Akşam biz yattıktan sonra gece hırsız kapıdan içeriye giriyor sonradan biz kameradan bakıp görüyoruz. Geliyor hırsız burada akülü aracımız var gece akülü aracı alıp götürüyor. Götürürken de burada kablolarımız da duruyor onlar ıda merdivenin altına bırakıyor. Daha sonra gidiyor. Biz kabloları buluyoruz tekrar buraya koyduğumuzda bir dahaki gece tekrar gelip kabloları da alıp götürüyor. Yani sürekli olarak böyle problemler yaşıyoruz. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Lütfen rica ediyorum herkesten burası garajımız bizim ve garajımıza girip hırsızlık yapıyorlar. Kamera kayıtlarında adam aracı tek başına kaldırıyor sırtına alıyor ve götürüyor ben tek başıma alamıyorum. Zaten aracın fiyatı 10 bin lira. Ben iki kişi ile birlikte kaldırdığım halde adam tek başına sırtına alıp götürebiliyor. Yani insan gücü ile zor alınacak bir aracı alıp tekrar kapıdan dışarıya çıkartıyor inanılmaz bir durum" dedi.