Sultangazi'de ilk iftar şehit aileleri ve gazilerle yapıldı

Ramazan ayının ilk iftarında Sultangazi'de ikamet eden şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. İftara katılan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bizler de, tarihiyle övünen, kahramanlarıyla gurur duyan nesiller olarak, şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerimize hep birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Sultangazi Belediyesi ile İlçe Kaymakamlığının düzenlediği iftar programında şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezinde düzenlenen programa Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile ilçe protokolü, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İftarın ardından konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, Ramazan ayının manevi önemine dikkat çekti. Başkan Dursun, "Birlik, bereket, dayanışma ve yardımlaşmanın vücut bulduğu, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayına erişmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu kutlu zaman diliminin, aynı sofrayı, aynı manevi hissiyatı paylaşarak, kardeşlik ikliminin tesisine vesile olmasını niyaz ediyorum" dedi.

"Şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkacağız"

Üzerinde yaşanılan toprakların şehit ve gazi olan tüm kahramanların bugünkü nesillere armağanı olduğunu ifade eden Başkan Dursun, şunları söyledi:

"Onlar, onurlu duruşları ve insanüstü mücadeleleriyle hürriyetimizin ve istiklalimizin ölümsüz sembolleri olmuşlardır. Bu yüksek manevi ruh ve milli şuur, milletimizin ve ordumuzun tarih boyunca güçlü orduları dize getirmesini mümkün kılmıştır. Genç, yaşlı ülkenin her köşesinden gelerek milli ve manevi değerleri için hayatını ortaya koyan kahramanlarımızın sayesinde bu güzel vatanda toprağı üzerinde varlığımızı sürdürüyoruz. Milletimiz; şehitlerinin ve gazilerinin değerini daima bilmiştir. Onları asla unutmamıştır ve unutmayacaktır. Bizler de, tarihiyle övünen, kahramanlarıyla gurur duyan nesiller olarak, şehitlerimizin emanetine kararlılıkla sahip çıkacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde hedeflerimize hep birlikte yürümeye devam edeceğiz."

"Şehitlerimiz ve gazilerimiz daima gönüllerimizde ve dualarımızdalar"

Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Ramazan ayının huzur, esenlik ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu. Şehitlik ve gaziliğin hiçbir değerle ölçülmeyecek kutsal bir makam olduğuna işaret eden Kalkar, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz; birliğimizin, vatan sevgimizin ve bağımsızlığımızın simgeleri olarak daima gönüllerimizde ve dualarımızdadırlar. Aziz şehitlerimizi ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.