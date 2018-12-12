Sultangazi'de intihara kalkışan şahıs çatıda sigara içti

Sultangazi'de bir binanın çatısına çıkan şahıs 1,5 saat süren çabaların ardından polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağı indirildi. Gencin ikna edilmeye çalışılırken sigara içmesi dikkat çekerken, yaşanan intihar girişimini çevredeki yüzlerce kişi film gibi izledi.

Olay, Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesinde saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen Y.A. (21) isimli şahıs inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıktı. İntihar girişiminde bulunan Y.A.'yı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Y.A.'nın atlama ihtimaline karşı zemine şişme branda açtı. Polis ekipleri çatıya çıkarak Y.A.'yı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada, çevrede toplanan yüzlerce meraklı vatandaş olan biteni film izler gibi izledi. Zaman geçtikçe artan meraklı kalabalık cep telefonları ile görüntü çekmeyi de ihmal etmedi.

İkna edilmeye çalışılan Y.A.'dan olumlu yanıt alamayınca uyuşturucu kullandığı öne sürülen gencin annesi olay yerine çağrıldı. Olay yerine gelen anne, oğlunu polisle birlikte ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren intihar girişimi gencin ikna edilmesiyle son buldu. Y.A., 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İntihar girişiminde bulunan gencin ikna edilmeye çalışılırken sigara içmesi, çevredeki vatandaşları şaşırttı. Korkulu gözlerle çatıdaki Y.A.'yı izleyen vatandaşlar, şahsın rahat tavırlar içerisinde sigara içmesine anlam veremedi.