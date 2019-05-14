Sultangazi'de ‘iyilik' yapan çocuklar ödüllendiriliyor

Sultangazi'de çocukların günlük hayatta yaptıkları iyilik, belediye tarafından oluşturulan ‘İyilik Kumbarası'ndan karşılık buluyor. Çocuklar yaptıkları ‘iyilik'leri kağıda yazıp kumbaraya attıktan sonra hediye sahibi oluyor.

Sultangazi Belediyesi tarafından oluşturulan “İyilik Evi” ve ‘İyilik Kumbarası' ile çocuklar günlük hayatta iyilik yapmaya özendiriliyor. Belediyenin Ramazan ayı boyunca faaliyette olacağı proje kapsamında çocuklar gün içinde yaptıkları iyilikleri önce kağıda yazıyor. Ardından iyiliklerini mektuba yazan öğrenciler, mektubu oluşturulan kumbaraya atıyor. Ramazan ayı boyunca her akşam çocukların ismi okunarak, yaptıkları iyilik karşılığında oyuncak, kitap ve çeşitli hediyeler veriliyor. Belediye tarafından oluşturulan kampanya kapsamında çocukları hem iyilik yapmaya teşvik etmek hem de yapılan iyiliklerin yayılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kediyi beslediğini ve hediye verilmese de kediye sahip çıkmaya devam edeceğini belirten ilkokul öğrencisi Ayşenur Arda, “Kediyi besledim o yüzden kendimi mutlu hissettim. Oyuncak bebek verdiler. İyilik yapmaya devam edeceğim, oyuncak vermeseler de yine iyilik yapacağım” dedi.