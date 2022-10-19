Sultangazi'de “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi” düzenlendi

Alanında uzman psikologlar, şiddetin sadece maruz kaldığı kişiyi değil, çocukları da olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

Ülkemizin kanayan yarası olan kadına yönelik şiddete karşı İçişleri Bakanlığı, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 5 Milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimi Verilmesi” projesiyle birçok kurumda bilgilendirme eğitimi düzenliyor. Eğitimle şiddete meyilli bir neslin yetişmemesi için farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Kadına yönelik projeleri ön planda tutan, her fırsatta düzenlediği tiyatro ve seminerlerle kadına yönelik şiddete dikkat çeken Sultangazi Belediyesi'nde de ‘Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Eğitimi' verildi. Sultangazi Sosyal Hizmet Merkezi'nden Psikolog Rukiye Akdeniz ve Psikolog Ubeyde Demirel, Sultangazi Belediyesi Nikah Salonu'nda belediye personeliyle bir araya geldi. Alanında uzman isimler, şiddetin bir insanlık suçu olduğunun ve canlıların maruz kaldığı şiddetin etrafı da etkilediğinin altını çizdi.

Psikolog Ubeyde Demirel, bir annenin maruz kaldığı şiddetin çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişiminin olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, çocukların küçükken eğitilmesi gerektiğini belitti.

Rukiye Akdeniz ise şiddet gören bireylerin sağlıklı davranamadıklarını ve şiddet gören bireylere nasıl yardım edilmesi gerektiğini anlattı. Akdeniz, program sonunda katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.