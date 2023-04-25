Sultangazi'de kafeye silahlı saldırı: 2 yaralı

Sultangazi'de içeride müşteriler bulunan kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Kafeyi kurşun yağmuruna tutan saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken, 2 kişi yaralandı. Olaydan sonra kafedeki panik anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 01.00 sıralarında 75. Yıl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, içeride müşterilerin de bulunduğu esnada caddeden geçen bir otomobilden içeride müşterilerin bulunduğu kafeye ateş açıldı. Kurşunlardan bazıları kafenin yan tarafında bulunan mağazaya, bazıları da kafeye isabet etti. Olayda cam kenarında oturan müşterilerden birisi boynundan yaralanırken kırılan cam parçaları ise bir diğer müşterinin gözüne gelerek yaralanmasına neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı 2 kişi yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Panik ve korku dolu anlar kameraya yansıdı

2 kişinin yaralandığı ve müşterilerin panik halinde kaçıştıkları o anlar bir müşteri tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde kurşunların isabet ettiği cama ait parçaların yere döküldüğü esnada bazı müşterilerin yeni bir saldırı olduğunu sanarak panik halinde yere kapaklandıkları görülüyor.