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Sultangazi'de kar manzaraları havadan görüntülendi

İstanbul’da kar yağışının yoğun olduğu ilçelerden biri olan Sultangazi’de kısıtlamayı unutarak dışarı akın eden vatandaşlar ve karın oluşturduğu kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi.

İstanbul'da kar yağışının yoğun olduğu ilçelerden biri olan Sultangazi'de kısıtlamayı unutarak dışarı akın eden vatandaşlar ve karın oluşturduğu kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı dün öğle saatlerinde başlayarak etkisini göstermişti. Kar yağışının yoğun olduğu ilçelerden biri olan Sultangazi'de kar yağışı bugün öğle saatlerinde de devam etti. Kar yağışıyla birlikte vatandaşlar kısıtlamaya aldırış etmeden sokak ve parklara çıkarak karın tadını çıkarttı. Beyaza bürünen ilçenin oluşturduğu kartpostallık görüntüler drone ile görüntülendi.

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