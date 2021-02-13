Sultangazi'de kar mesaisi

Kar yağışından doğabilecek olumsuzluklara karşı mahalle mahalle iş makinelerinin görev planlaması yapılırken, ilçe sakinlerinin mağduriyet yaşamaması adına tüm önlemler alındı.

Sultangazi Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'da kar yağışı uyarısı vermesiyle birlikte harekete geçti. Kar yağışı ve buzlanmanın ilçe genelinde olumsuzluklara sebebiyet vermemesi için sıkı tedbirler alındı. 9 jcb, 6 kar küreme ve tuzlama aparatlı araç, 13 açık tuzlama kamyoneti, 3 loder yükleyici, 1 greyder ve 2 adet 4x4 pikap yol güvenliğini sağlamak ve yaya-araç trafiğinde herhangi bir sıkıntının yaşanmaması için hazır bulunacak.

Kar tuzu bırakıldı

Kar yağışı ve buzlanmadan doğabilecek sorunlarda vatandaşın mağduriyet yaşamaması adına ilçe genelinde sağlık kuruluşları, cami, muhtarlıklar ve sitelere kar tuzu dağıtılıyor.

“Tüm tedbirleri aldık”

Sultangazi Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Dursun, kar yağışıyla ilgili tüm önlemlerin alındığını belirtti. Başkan Dursun, “Vatandaşımızın kar yağışı ve buzlanmadan en az etkilenmesini sağlamak için saha ekiplerimizle birlikte tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bizler Sultangazi Belediyesi olarak gündüz ve gece ekiplerimizle kesintisiz hizmete devam edeceğiz. Komşularımızdan ricamız, trafiğe çıkmak zorunda kalırlarsa tüm tedbirleri almalarıdır” diye konuştu.