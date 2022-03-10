Sultangazi'de kar yağışı etkili oluyor

Sultangazi'de sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yürümekte zorlandı. Kısa sürede etkili olan kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen meydan dron ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gece saatlerinden itibaren kentte beklendiğini duyurduğu kar yağışı, kentin bazı bölgelerinde etkili olmaya başladı. Sultangazi'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Sabah erken saatlerinde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı vatandaşlar yürümekte zorluk yaşadı.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası oluşan beyaz örtü dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde binaların çatılarının ve yerlerin beyazladığı görülüyor.