Sultangazi'de ‘Kastamonu Yöresel Günleri Siyez Festivali' başladı

Geçmişi 10 bin yıl öncesinde dayanan ve ‘Hitit Buğdayı' olarak da bilinen siyez buğdayının tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Sultangazi'de 2.'si düzenlenen ‘Kastamonu Yöresel Günleri Siyez Festivali' başladı.

Sultangazi Belediyesi ile Kastamonulular Dayanışma Derneği'nin (KAS-DER) iş birliği neticesinde Sultangazi'de ‘Kastamonu Yöresel Günleri Siyez Festivali'nin 2'ncisi başladı. Araştırmalara göre 14 kromozomdan oluşan, genetiğiyle oynanmayan ve yaklaşık 20 bin dekar alanda ekimi gerçekleştirilen siyez buğdayı Sultangazi Etkinlik ve Konser Alanındaki festivalde tanıtıldı. Festivalde siyez buğdayının yanında Kastamonu'nun meşhur sarımsağı, pirinci, kestanesi, balı ve mantarı gibi pek çok yöresel ürünler de açılan stantlarda vatandaşların beğenisine sunuldu. Kurdele kesiminin ardından stantları dolaşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, etkinlik alanına gelen vatandaşlara siyez buğdayından yapılan bulgur pilavı ikram etti. 4 gün boyunca devam edecek olan festival alanında, geçtiğimiz aylarda Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin fotoğrafları da yer aldı.

“Yöresel günleri ilçe belediyeleri de ihmal etmemesi gerekiyor”

Kastamonu Yöresel Günleri Siyez Festivali'nde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Yöresel günler tabii daha çok Yenikapı ve Maltepe'de anılan daha çok oralarda hemşehrilerimizin yoğun bir şekilde bulundukları ancak ilçe belediyelerinin de ihmal etmemesi gereken gruplar. Bu çerçeve içerisinde biz de hemşehrilerimizle bir araya gelmek, onların Sultangazi'de bulunan yine hemşehri topluluklarıyla bir arada bulunup burada hizmet üretmeleri için büyük gayret gösteriyoruz. Bugün de Kastamonulu kardeşlerimizin siyez festivalinde bir aradayız. Bana ilk ifade ettiklerinde Maltepe'deki Kastamonu Günleri'ne gitmiştik. Hemen sonrasında burada devam edelim dediler. Hem oradan gelen çeşitli esnaflardan hem de sivil toplum kuruluşlarının da talepleri olunduğu ifade edilince Sultangazi'nin meydanları sizindir. Burayı her zaman kullanabilirsiniz. Biz de bütün imkanlarımızla sizin yanınızdayız. Bugün yine burada güzel bir festivalde sizlerle bir aradayız” diye konuştu.

“İnsan memleketini özlüyor”

Kastamonulu Cemalettin Saraç isimli vatandaş, “Yöresel köy ürünlerini görmeye geldik. Bakıyoruz, hoşumuza giden olursa alacağız. Bakıyoruz işte, insan memleketini özlüyor. Balı var, kestanesi var, mantarı var, ekmeği var, siyez bulguru var meşhur. O başka yerde bulunmaz, Kastamonu'dan başka yerde bulunmaz siyez bulguru. Kimsemiz kalmadı memlekette. Gidiyoruz bazen ara sıra. 15 gün kalıyoruz geliyoruz” dedi.

“Bütün İstanbulluyu bu alana davet ediyorum”

Çam kozalak pekmezi almak için festivale geldiğini belirten Ümit Yılmaz adlı vatandaş, “Kastamonu yöresel ürünleri gelmiş. Ben de geldim buraya, alışveriş yapıp eve gideceğim. Çam kozalak pekmezi alıp gideceğim. Çünkü Kastamonu denilince çam kozalak pekmezi Küre'de yetişir, Küre'nin egzoz görmeyen ormanlarında yetişip buraya gelmiş. Çam kozalak pekmezi akciğere, solunum yollarına faydalı. Ben buradan herkesi, bütün İstanbulluyu, bütün Kastamonuluları alana davet ediyorum. Bugün başlıyor, pazar günü akşam son bulacak” şeklinde konuştu.

Kastamonu'nun ürünlerini ilk defa deneyeceğini söyleyen Dürdane Köklü ise, “İlk defa geliyorum, bilmiyorum, deneyeceğim bakalım. Tulum peyniri çok hoşuma gitti. Arkadaşa mesaj geldi, ondan dolayı biz de arkadaşla kalktık geldik. Çocuklar rahatsız, onlara keçiboynuzu pekmezi aldı arkadaş” şeklinde belirtti.