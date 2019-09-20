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Sultangazi'de kayan tır yan döndü

İstanbul Sultangazi’de kayganlaşan yolda kayan tırın, dorsesinin sıkıştırması sonucu kabini yan döndü.

İstanbul Sultangazi'de kayganlaşan yolda kayan tırın, dorsesinin sıkıştırması sonucu kabini yan döndü. Kazada sürücü yara almazken, trafikte aksama yaşandı.


Kaza, Sultangazi Habibler Mevki Mahmutbey istikametinde sabah saatlerinde yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 26 DB 624 plakalı tır, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dorse ile kabin sıkıştı. Dorsenin sıkıştırdığı tırın kabini yan döndü. Kazada araç sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza nedeni ile yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

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