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Sultangazi'de ‘koku' ihbarı polis ekiplerini alarma geçirdi

Sultangazi’de bir evden gelen ‘kötü koku’ polis ekiplerini alarma geçirdi.

Sultangazi'de bir evden gelen ‘kötü koku' polis ekiplerini alarma geçirdi. Kiracıların korona virüs salgını nedeniyle Suriye'den dönemedikleri eve pencereden giren polis ekipleri, kokunun mutfakta bırakılan yiyeceklerden geldiğini belirledi.


Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir evden gelen ‘kötü koku' polisi ayağa kaldırdı. İddiaya göre, 20 gün önce Hatay'a oradan da Suriye'ye giden kiracılar korona virüs salgını nedeniyle bir daha geri dönemedi. Komşuların, evden ağır bir koku geldiğini polise bildirmesi üzerine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tedbirli bir şekilde evin balkon camından içeri girdi. Dışarıda toplanan meraklı vatandaşlar ise polis ekiplerini izledi. Kokunun mutfakta bırakılan yiyeceklerden geldiğini belirleyen ekipler, girdikleri balkon camından dışarı çıktı. Polis ekiplerini alarma geçiren kokunun çürümüş yiyeceklerden geldiği belirlendi.



“Korona virüsten dolayı gelemiyorlar buraya”


Kiracılarının Suriye'den korona virüs salgını nedeniyle dönemediğini söyleyen mülk sahibi İsmail Terzi, “Bu evi biz kiraya vermiştik. Onlar da Hatay'a gitmişler oradan da Suriye'ye geçmişler. Korona virüsten dolayı gelemiyorlar buraya. Kendilerine ulaşamadık. Buzdolabında yiyecekleri falan varmış onlar kokmuş. Komşular söyledi biz de gelip baktık ağır bir koku vardı” dedi.

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