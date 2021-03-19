Sultangazi'de kontrolden çıkan ticari araç, otomobillere çarparak yan yattı

Sultangazi'de gece saatlerinde cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol üzerindeki otomobillere çarpan ticari araç yan yattı. Araç içerisinde bulunan sürücü kazadan yara almazken ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 01:45 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 DMN 531 plakalı ticari araç sürücüsü, yol üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimini kaybetti. Kontrolü kaybeden araç, yol üzerinde bulunan iki otomobile çarptıktan sonra savrularak yan yattı. Araç içerisinde bulunan sürücü yara almazken sağlık ekipleri sürücüyü kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen araç çekici yardımıyla kaldırılırken kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.