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Sultangazi'de korkutan çatı yangını

Sultangazi’de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Sultangazi'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yan binaya da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yan binaya da sıçradı. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binalarda maddi hasar meydana geldi.

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