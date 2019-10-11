Sultangazi'de kültür gezileri başladı

Sultangazi Belediyesi Bursa, Edirne, Konya ve Çanakkale'ye kültür gezileri düzenliyor.

Sultangazi Belediyesi, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekanlarına geziler düzenlemeye devam ediyor. Kültür gezileri kapsamında Sultangazililer Bursa, Edirne, Konya ve Çanakkale illerini görme imkanı buluyor. Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olan Bursa'nın Ulu Cami ve Yeşil Cami'si, Edirne'de Enez Kalesi ve Hıdırlık Tabyası, Mevlana Şehri Konya'nın İnce Minareli Medresesi ve Çanakkale destanının yazıldığı Gelibolu Yarımadası başta olmak üzere önemli noktalar rehber eşliğinde katılımcılara tanıtılıyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun,"Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'nun kültürel zenginliğini gelecek nesillere aktarmak amacıyla geziler düzenliyoruz. Katılımcılar bu gezilerle ülkemizin tarihi yapı ve doğa güzelliklerini keşfetme imkanı buluyor" dedi.

Kültür gezilerine yıl sonuna kadar yaklaşık 9 bin kişinin katılması planlanıyor.