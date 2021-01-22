Sultangazi'de kültürel etkinlikler dijital ortamda devam ediyor

Sultangazi Belediyesi, İbn-i Sina Kültür Sanat ve Sağlık Sezonu kapsamında birçok etkinliği dijital ortamda Sultangazililerle buluşturuyor. Kültürü, geleneği, projeleri, ilçeye dair her şeyi konu alan ‘Sultanşehir Sohbetleri' her hafta farklı konukları ağırlıyor. ‘Sultanşehir Sohbetleri'nin bu haftaki konukları Serdar Tuncer ile sohbetiyle yürekleri ısıtan yazar ve sunucu Hayati İnanç oldu.

“5 şeyin kıymetini iyi bilmek lazım”

İnanç, zamanın kıymetini bilmenin hayati önem taşıdığını örnekleriyle anlattı. İnanç; “Balıklar denizdeyken denizi bilmez de çıkınca bilir ama iş işten geçer. Kısacası; ölüm gelmeden hayatın, ihtiyarlık gelmeden gençliğin, hastalık gelmeden sıhhatin, fakirlik gelmeden zenginliğin ve meşguliyet gelmeden boş vaktin kıymetini bilmek lazım” diye konuştu.

Hafızasında 7 binden fazla beyit barındıran Hayati İnanç, Divan Edebiyatı'nın en önemli şairlerinin eserlerini yorumlarken, çıkarılması gereken dersleri de kendine has üslubuyla izleyicilerle paylaştı. İlahi aşkı Divan Edebiyatından verdiği örneklerle anlatan Hayati İnanç ve Serdar Tuncer'in keyifli sohbeti izleyicilerden büyük ilgi gördü.