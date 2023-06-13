Sultangazi'de kurbanlıklar pazara gelmeye başlandı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyükbaş hayvanlar İstanbul'a gelmeye başladı. İlk günden pazarlıkların yapılması dikkat çekti.

İstanbul'un çeşitli bölgelerine kurulan kurban pazarlarında hazırlıklar sürüyor. Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen hayvanlar, Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında alıcılarını bekliyor. Çadırlarda ilk günden pazarlıkların yapıldığı görüldü. Kurban pazarında hazırlıkların son durumu dron ile görüntülendi.

Hayvan pazarında satış yapan Abdurrahim Delican, “28 tane hayvan getirdik. Bugün sabah itibariyle yerlerimize yerleştik. 50 bin liradan başlayıp 180 bin liraya kadar hayvan var" dedi.