Sultangazi'de Kütüphane Haftası başladı

Sultangazi Belediyesi, kitap okuma sevgisini aşılamak ve kütüphanelerin değerine dikkat çekmek amacıyla 28 Mart-3 Nisan Kütüphane Haftası'nda etkinlikler düzenliyor. Etkinliklerden ilki, Prof. Dr. Rıfat Günalan, Prof. Dr. Niyazi Çiçek ve Dr. Berrin Balkaş Yılmaz'ın Sultangazili gençlerle buluştuğu Kütüphane Haftası Özel Semineri oldu.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde Osmanlı'dan günümüze vakıf kütüphanelerinin önemi ve sosyal medya çağında dijital araçların okuma eylemi üzerindeki etkileri ele alındı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkan Yardımcısı Rıfat Günalan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Niyazi Çiçek ile 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı Dr. Berrin Balkaş Yılmaz gençler tarafından dikkatle dinlendi.

Osmanlı'da kitaplara ve kütüphanelere büyük değer verildiğini söyleyen Prof. Dr. Rıfat Günalan, İstanbul'da padişahların ve eşlerinin yaptırdığı birçok nadide kütüphane bulunduğunu söyledi. Bu kütüphanelerden bazılarının günümüze ulaşamadığını ve bunun büyük bir kayıp olduğunu belirten Prof. Dr. Günalan, gençlere günümüze ulaşmış Osmanlı kütüphanelerini mutlaka ziyaret etmelerini önerdi. Prof. Dr. Günalan, Osmanlı dönemindeki kütüphanecilik çalışmalarını kapsamlı bir çalışma eşliğinde gençlere anlattı.

“Bilgi bolluğu mu bilgi kirliliği mi?”

Sosyal medya üzerinden yayılan bilgilerin fazlalığına dikkat çeken Prof. Dr. Niyazi Çiçek, "Peki bu, bilgi bolluğu mu yoksa bilgi kirliliği mi? Şunu unutmamalıyız: Elektronik ortamlarda bir ürün ücretsizse ürün sizsiniz demektir. Başka bir deyişle, bedava peynir fare kapanında olur. Yani, sosyal medya üzerinden yayılan bilgilerle neyin amaçlandığına çok dikkat etmek gerekiyor. Okuduğumuz bilgileri analiz süzgecinden geçirmek, iyi anlamak ve anlamlandırmak bu açıdan önemli" dedi. Prof. Dr. Çiçek, okuma ve okur türlerine de değinerek, anlayarak okumanın ve etkin okur olmanın önemini vurguladı.

Prof. Dr. Çiçek, konuşmasının sonunda, “Gençler, bizim zamanımızda böyle gençlik merkezleri (Şehit Ferdi Yurduseven Gençlik Merkezi) ve kütüphaneler gibi imkânlar yoktu. Sultangazi Belediyesi, ilçeye kazandırdığı gerek gençlik merkezleriyle gerekse de birbirinden güzel kütüphanelerle sizlere çok güzel imkânlar sunmuş. Bu açıdan şanslısınız. Ben de bu güzel imkânlar Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'a teşekkür ediyorum” dedi.

Üniversite Eğitiminde Avantajlı Bir Seçenek: Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Üniversite bölüm tercihinin hayatın en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyleyen Dr. Berrin Balkaş Yılmaz, salondaki gençlere mutlaka sevdikleri bir bölümü tercih etmelerini söyledi. Üniversite sınavından önce bölümleri iyi araştırmalarını ve hayatlarında hangi mesleği icra etmekten keyif alacaklarını belirlemelerini önerdi. Yılmaz, eski adı Kütüphanecilik Bölümü olan Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nün okumaktan, araştırmaktan ve öğrenmekten keyif alanlara hitap ettiğini ve arşivcilikte en eski metotlardan en modern yöntemlere kadar kapsamlı bir eğitimi içerdiğini söyledi. Bölümün istihdam olanaklarından da bahseden Dr. Yılmaz, Bilgi ve Belge Yönetimi'nin gençler için avantajlı bir seçenek olabileceğini ifade etti.

Söyleşinin sonunda konuşmacılara çiçek ve hediye takdim edildi. Konuşmacılar, Sultangazili gençlerle buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, bu imkânı sunduğu için Sultangazi Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'a teşekkür etti.